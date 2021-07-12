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مهاجم برشلونة يتماثل الشفاء ورونالدو يدعمه

منذ يوم
2098
مهاجم برشلونة يتماثل الشفاء ورونالدو يدعمه

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن إنسو فاتي، مهاجم الفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني، بدأ في التعافي من الإصابة والعودة إلى صفوف برشلونة للمشاركة من جديد، بعد مساعدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس له

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم، أنه على مدار الفترة الحالية يتواجد "فاتي"، في مدينة من أجل استكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، موضحة أن اللاعب يتعافى حاليًا مع أخصائي العلاج الطبيعي الشهير خواكين خوان، الذي أشرف على لاعبين سابقين مثل كريستيانو وباو جاسول، لأنه طبيب مميز جدًا.

وأضافت أن المهاجم الإسباني، يتدرب مرتين في اليوم، وعلاجه يسير بشكل جيد للغاية والمشاعر جيدة.

ويذكر أن يرتبط الثنائي كريستيانو رونالدو وأنسو فاتي، بوكيل أعمال مشترك وهو خورخي مينديز.

يوفنتوس
رونالدو
مهاجم برشلونة
إنسو فاتي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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