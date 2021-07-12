مهاجم برشلونة يتماثل الشفاء ورونالدو يدعمه

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن إنسو فاتي، مهاجم الفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني، بدأ في التعافي من الإصابة والعودة إلى صفوف برشلونة للمشاركة من جديد، بعد مساعدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس له
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم، أنه على مدار الفترة الحالية يتواجد "فاتي"، في مدينة من أجل استكمال برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، موضحة أن اللاعب يتعافى حاليًا مع أخصائي العلاج الطبيعي الشهير خواكين خوان، الذي أشرف على لاعبين سابقين مثل كريستيانو وباو جاسول، لأنه طبيب مميز جدًا.
وأضافت أن المهاجم الإسباني، يتدرب مرتين في اليوم، وعلاجه يسير بشكل جيد للغاية والمشاعر جيدة.
ويذكر أن يرتبط الثنائي كريستيانو رونالدو وأنسو فاتي، بوكيل أعمال مشترك وهو خورخي مينديز.