ميليشيا الحوثي تختطف عريس وفنانين من حفل الزفاف

فهمي محمد (صدى):
شهدت محافظة عمران، شمال اليمن، واقعة حزينة حينما اقتحمت ميليشيات الحوثي الإيرانية حفل زفاف وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي، قبل أن يختطفوا العريس والفنانين، بذريعة "الغناء" الذي يخالف ما يسمونها "هويتهم الإيمانية".
واقتحمت قوة تابعة لميليشيات الحوثي بقيادة المشرف الحوثي المدعو أبو خالد النمري اقتحمت، مساء أمس الأحد، قاعة الأمراء وقامت بتكسير الآلات الموسيقية التابعة لأحد الفنانين واعتقلت العريس مختار السودي وثلاثة فنانين كانوا متواجدين بالقاعة لإحياء العرس وسط ذهول واستغراب من الحاضرين.
وأقدم القيادي الحوثي أبو خالد النمري، على إطلاق النار أثناء اقتحامه القاعة مما أثار فزع الحاضرين والضيوف وأهل العريس، ثم تقدم باتجاه العريس لأخذه بالقوة، متهماً إياه بتحدي قرارات قائد ميليشيات الحوثي الإيرانية بمنع الأغاني في الأعراس والمناسبات.