صحة الشرقية تختتم الحملة التطوعية " دمي لضيوف الرحمن"

ريم عبدالعزيز (صدى):
اختتمت صحة الشرقية ممثلة بفريق حملات التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية إيثار وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية والهلال الأحمر السعودي، الحملة التطوعية السنوية للتبرع بالدم بعنوان " دمي لضيوف الرحمن" وذلك لموسم حج 1442والمقامة في النخيل مول والتي استمرت 15يوماّ.
وأوضح مدير التواصل والعلاقات العامةً بصحة الشرقيه الأستاذ مطلق الجلعود أنه منذ إنطلاق الحملة بتاريخ 24يونيو وحتى تاريخ 8 يوليو تجاوز عدد المتبرعين 1100 متبرع من مواطنين ومقيمين.
وأضاف أن التبرع بالدم يعتبر عمل إنساني نبيل حيث يساهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضي الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم.
وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي تواصلاً لجهود صحة الشرقية وسعيًا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء حيث استهدفت هذه الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين الطوعيين بالدم من مواطنين ومقيمين.