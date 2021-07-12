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صحة الشرقية تختتم الحملة التطوعية " دمي لضيوف الرحمن"

منذ يوم
2028
صحة الشرقية تختتم الحملة التطوعية " دمي لضيوف الرحمن"

ريم عبدالعزيز (صدى):
اختتمت صحة الشرقية ممثلة بفريق حملات التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية إيثار وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية والهلال الأحمر السعودي، الحملة التطوعية السنوية للتبرع بالدم بعنوان " دمي  لضيوف الرحمن"  وذلك لموسم حج 1442والمقامة في النخيل مول والتي استمرت 15يوماّ.

وأوضح مدير التواصل والعلاقات العامةً بصحة الشرقيه الأستاذ مطلق الجلعود أنه منذ إنطلاق الحملة بتاريخ 24يونيو وحتى تاريخ 8 يوليو تجاوز عدد المتبرعين 1100 متبرع من مواطنين ومقيمين.

وأضاف أن التبرع بالدم يعتبر عمل إنساني نبيل حيث يساهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضي الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي تواصلاً لجهود صحة الشرقية وسعيًا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء حيث استهدفت هذه الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين الطوعيين بالدم من مواطنين ومقيمين.

صحة الشرقية
التبرع بالدم
ضيوف الرحمن

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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