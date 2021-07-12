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بالصور.. أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية 

منذ يوم
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بالصور.. أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 11 ألف جولة رقابية 

بدر الحارثي (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 11,138 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 38 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 543 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا " وتطبيق " توكلنا ".

وأكدت الأمانة على استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق البروتوكولات الجديدة، خاصة في محلات الحلاقة ومراكز التزيين النسائية والمطاعم والمقاهي لمنع انتشار فايروس "كورونا"، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 2033 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية، كما دعت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز ٩٤٠ لمعالجتها.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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