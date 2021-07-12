نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نصائح للوقاية من جراثيم المعدة

منذ يوم
2988
نصائح للوقاية من جراثيم المعدة

أميرة خالد (صدى):
تعد جرثومة المعدة نوع من البكتيريا التي تصيب المعدة والأمعاء الدقيقة تم اكتشافه في عام 1982 من قبل باحثين أستراليين ووجدوا أيضًا أنه يسبب مرض القرحة الهضمية.

يحتوي جسم الإنسان 7 أنواع من الجراثيم المعوية، وهي:

1- جرثومة الإشريكية القولونية

توجد جرثومة الإشريكية القولونية في أمعاء البشر، والحيوانات مثل: الأبقار والأغنام والماعز، وهي ليست ضارة، بل ضرورية للأنشطة الروتينية للجهاز الهضمي، ولكن هناك سلالات خطيرة منها يمكن أن تسبب الكثير من المشاكل، ولتجنب العدوى، تأكد من طهي اللحوم بشكل صحيح، وغسل الفاكهة والخضراوات جيدا قبل تناولها أو طهيها، وتجنب شرب الحليب والعصير غير المبستر.

2- العطيفة الصائمية

هي نوع من البكتيريا توجد عادة في براز الحيوانات، وهي أحد أكثر أسباب التهاب المعدة والأمعاء البشرية شيوعا في العالم، وتناقل عبر اللحوم والدواجن المحضرة بشكل غير صحيح هي المصادر الأولية للبكتيريا، تحدث عدوى خطيرة نتيجة تناول طعام ملوث بالبكتيريا، يصيب المرض النساء الحوامل وحديثي الولادة والبالغين، الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة، وكبار السن.

3- الليستيريا

تظهر على الأطعمة النيئة، مثل: الفاكهة، والخضراوات، واللحوم، والأسماك النيئة، وكذلك منتجات الألبان غير المبسترة، ولتجنب العدوى، قم بغسل الخضار والفاكهة جيدا قبل الأكل، ونظف أي بقايا للحوم النيئة داخل المطبخ.

4- بكتيريا الضمة

تعيش جراثيم الضمة في المياه المالحة، وغالبا ما توجد في المأكولات البحرية غير المطبوخة، ويمكن تجنب هذه العدوى -عادة- عن طريق طهي الأسماك والمأكولات البحرية جيدا.

5- التوكسوبلازما

يحمل ملايين الأشخاص حول العالم طفيلي التوكسوبلازما، ومع ذلك، يعاني القليل منا فقط من أي أعراض بسبب نظام المناعة القوي، ولمنع العدوى، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بطهي الطعام بأمان، وتجنب درجات الحرارة المنخفضة، تأكد من غسل يديك أثناء التعامل مع الطعام النيئ، وتجنب المياه غير النظيفة، وبراز القطط.

6- السالمونيلا

السالمونيلا هي مجموعة من البكتيريا توجد عادة في الدواجن النيئة والبيض ولحم البقر، وفي بعض الأحيان توجد في الفواكه والخضراوات غير المغسولة، ولتجنب الإصابة بالعدوى، تجنب تناول البيض غير المطبوخ، واللحوم والدواجن غير المطبوخة بالكامل، واحتفظ بلحومك النيئة منفصلة عن اللحوم المطبوخة.

7- نوروفيروس (أنفلونزا المعدة)

يضر هذا الفيروس بالمعدة والأمعاء، ويطلق عليه غالبا اسم إنفلونزا المعدة توجد تلك البكتيريا عادة في الأطعمة أو المشروبات الملوثة، ولكن يمكن أيضا أن تنتشر عن طريق لمس الأسطح أو الأشخاص الآخرين الذين يحملونها،ولتجنب العدوى، نظف يديك دائما بالصابون بعد التعامل مع الأطعمة، وتطهير أسطح المطبخ والحمام بشكل جيد.

البكتيريا
جراثيم المعدة
الأمعاء البشرية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

أخر الأخبار

نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
منذ 14 دقيقة 1154
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
منذ 17 دقيقة 1135
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
منذ 42 دقيقة 389
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
منذ ساعة 1307
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
منذ ساعة 1306
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
منذ ساعة 1548
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
منذ ساعة 1597
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
منذ ساعة 1319
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
منذ ساعة 1456
فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
منذ ساعتين 2570