حسين الجسمي يحتضن طفلة نائمة: " حضنك بيت "

أميرة خالد (صدى):
أظهرت صورة متداولة المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، وهو يحتضن طفلة رضيعة، معبرًا لها عن مدى حبه لها بكلمات من أغنية "بحبك وحشتيني".
وظهر الجسمي في الصورة يرتدي جاكيت باللون الأزرق، ويحتضن الرضيعة النائمة حيث علق على الصورة قائلا "لفيت قد إيه لفيت.. ما لقيت غير في حضنك بيت".
وأثارت الصورة الجدل حيث استغرب البعض أنه متزوج ولديه ابنة، في حين وجه له أخرين أسئلة له حول جنسية زوجته، وهل هي مصرية أم لا.
وكان الجسمي، قد قال في مؤتمر صحفي، إن شائعة زواجه من الشائعات المفرحة التي لا تُزعجه، إلا أن أي شائعة حزينة تُثير اشمئزازه، موضحاً أن عدم زواجه، حتى الآن، يُعتبر نصيباً لم يأتِ بَعْدُ.