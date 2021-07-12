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حسين الجسمي يحتضن طفلة نائمة: " حضنك بيت "

منذ 17 ساعة
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حسين الجسمي يحتضن طفلة نائمة: " حضنك بيت "

أميرة خالد (صدى):
أظهرت صورة متداولة المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، وهو يحتضن طفلة رضيعة، معبرًا لها عن مدى حبه لها بكلمات من أغنية "بحبك وحشتيني".

وظهر الجسمي في الصورة يرتدي جاكيت باللون الأزرق، ويحتضن الرضيعة النائمة حيث علق على الصورة قائلا "لفيت قد إيه لفيت.. ما لقيت غير في حضنك بيت".

وأثارت الصورة الجدل حيث استغرب البعض أنه متزوج ولديه ابنة، في حين وجه له أخرين أسئلة له حول جنسية زوجته، وهل هي مصرية أم لا.

وكان الجسمي، قد قال في مؤتمر صحفي، إن شائعة زواجه من الشائعات المفرحة التي لا تُزعجه، إلا أن أي شائعة حزينة تُثير اشمئزازه، موضحاً أن عدم زواجه، حتى الآن، يُعتبر نصيباً لم يأتِ بَعْدُ.

حسين الجسمي
طفلة
رضيعة
الجسمي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51459
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
على وزارة العدل إيجاد وظائف تحت مسمى لغة الإشارة (للصم والبكم) والله الهادي للسبيل
ابو عمار
اوكي
جاسم
ليس نظيره وحده لا قلت الفاسد جميع النواب ميشيل عون ولا تنسى نبيه بري أسأل الله الكريم ان يخلص شعب لبنان من الحريه الزائفه...
ابو عمار
طيب
ابو عمار
يا ساتر

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