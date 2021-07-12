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فيديو طريف لمقيم إيطالي أثناء إضاءة ألوان علم سلطنة عمان على برج الفيصلية

منذ يوم
3948
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فيديو طريف لمقيم إيطالي أثناء إضاءة ألوان علم سلطنة عمان على برج الفيصلية

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن مقيم إيطالي في المملكة، أخطأ في علم سلطنة عمان الذي أضيء على برج الفيصلية في العاصمة الرياض؛ تزامنًا مع زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة.

وأظهر الفيديو، عن المقيم الإيطالي وهو يقف ليعتقد أن ألوان علم سلطنة عمان هي ألوان العلم الإيطالي، وأن المملكة تشجع بلاده ضد إنجلترا في نهائي يورو 2020.

وقال المقيم الإيطالي: "مرحبًا لأهل السعودية الجميلين.. الليلة هي ليلة المباراة النهائية لكأس أوروبا 2020 بين إيطاليا وإنجلترا.. انظروا إلى هذا لابد وأن الشعب السعودي يشجع إيطاليا"، متابعًا: "انظروا إلى ألوان برج الفيصلية الأحمر والأبيض والأخضر.. هذا يعني أننا جميعا نشجع إيطاليا.. إيطاليا ستفوز".

سلطنة عمان
إيطاليا
برج الفيصلية
مقيم إيطالي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ يوم
محق في قوله .. نظرة مغناطيسية

I like it 👌

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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