مستشفى الملك فيصل بمكة ينهي معاناة مقيم من الم حاد بالجبهه و الراس لأكثر من شهرين

حسين العلي (صدى):
حضر المريض الى طوارئ مستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة الصحي يعاني من الم حاد بالجبهه والم حاد بالرأس وبعد اجراء الفحوصات اللازمة تم استدعاء جراحة الوجه والفكين وتمت مباشرة الحالة وتنويم المريض إنقاذ حياة.
وخضع المريض بقسم الجراحة لعلاج مكثف و نقل وحدات دم للمريض حيث تم تشخيص المريض بالتهاب بالاضراس العلوية أدت إلى التهاب حاد بمنطقة الجبهة والرأس .
بعد خضوع المريض للعلاج المكثف اوضحت الأشعة المقطعية انتشار الصديد بمنطقة الراس كاملاً حيث تم التدخل جراحياً بعمل تصريف لخراج بالفك العلوي ومنطقة الراس عن طريق فتح فتحات بفروة الراس وإزالة الانسجه التالفة وتركيب انابيب للغسيل اليومي لمدة ثلاثة أسابيع وتماثل للشفاء وغادر المستشفى بعد تكلل العملية بالنجاح.