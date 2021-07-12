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مستشفى الملك فيصل بمكة ينهي معاناة مقيم من الم حاد بالجبهه و الراس لأكثر من شهرين

منذ يوم
1631
مستشفى الملك فيصل بمكة ينهي معاناة مقيم من الم حاد بالجبهه و الراس لأكثر من شهرين

حسين العلي (صدى):
حضر المريض الى طوارئ مستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة الصحي يعاني من الم حاد بالجبهه والم حاد بالرأس وبعد اجراء الفحوصات اللازمة تم استدعاء جراحة الوجه والفكين وتمت مباشرة الحالة وتنويم المريض إنقاذ حياة.

وخضع المريض بقسم الجراحة لعلاج مكثف و نقل وحدات دم للمريض حيث تم تشخيص المريض بالتهاب بالاضراس العلوية أدت إلى التهاب حاد بمنطقة الجبهة والرأس .

بعد خضوع المريض للعلاج المكثف اوضحت الأشعة المقطعية انتشار الصديد بمنطقة الراس كاملاً حيث تم التدخل جراحياً بعمل تصريف لخراج بالفك العلوي ومنطقة الراس عن طريق فتح فتحات بفروة الراس وإزالة الانسجه التالفة وتركيب انابيب للغسيل اليومي لمدة ثلاثة أسابيع وتماثل للشفاء وغادر المستشفى بعد تكلل العملية بالنجاح.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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