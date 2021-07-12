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"الصحة" تؤكد تنفيذ خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام

منذ يوم
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"الصحة" تؤكد تنفيذ خطوات احترازية لسلامة الحجاج خلال موسم حج هذا العام

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الصحة مواصلة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1442هـ، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي تكفل بإذن الله الخروج بموسم حج صحي وآمن خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي تتطلب إقامة الشعيرة وسط ظروف تحقق متطلبات التباعد الاجتماعي حماية للحجاج وسلامتهم.

وتحرص وزارة الصحة على تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية، لضمان سلامة الحجاج حتى عودتهم إلى مقر إقامتهم سالمين آمنين بإذن الله، داعية جميع الحجاج إلى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من تباعد جسدي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية، إلى جانب أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للمقبولين لحج هذا العام 1442هـ لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من الحجاج .

وأوضحت الوزارة أنها هيأت عدداً من المرافق الصحية التي تقدم الخدمات العلاجية في المشاعر المقدسة، بهدف توفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، شملت تجهيز 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة "شرق عرفات، جبل الرحمة، منى الوادي"، بالإضافة إلى 6 مراكز صحية، مركزين منها في عرفات، ومركز في طريق المشاة في عرفة، و3 مراكز في مواقع سكن الحجاج بمنى.

وبينت مشاركة عددٍ من الكوادر الطبية والفنية لتقديم الخدمات الصحية للحجاج، مشيرةً إلى تكثيف استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة من خلال توفير العديد من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس.

وزارة الصحة
الحجاج
كورونا
بيت الله الحرام
موسم حج
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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