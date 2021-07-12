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الحاجة ام الاختراع
منذ يوم
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التعليقات
إبن سمومة
عدد التعليقات : 13744
منذ يوم
عبقري،،
ويستاهل برائة إختراع،،
سوف يريح أصحاب المزارع،ومنهم ناصر أخوي،أبو عبدالله..
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130593
منذ يوم
هذي تمارين وإلا تمارين وسقلية مزروعات ..........!!؟
.. هذا الياي ، سالفة اللي يقول // يهوّس باالدجى كن القدم يمشي على يايات ..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13744
منذ يوم
يهوس بالدجى كن القدم يمشي على يايات : الله يرحم قايلها ويغفر له..
أدق الصدر بالكفين واتبع ونتي ونــــــــــات
أجاذبها من اقصى ضامري والناس هجاعي
سبب مابي هو اللي فيه رسم الغي والشارات
نطحني بالثميري مقبلن يمي بالاداعـــــــي
غشى سوق الثميري نور عقبه مايبي لمبـــــات
عقب ذاك المليح السوق نوره يشع اشعاعي
يهوس الدجى كن القدم يمشي على يايــــــات
لمحني بالعيون اللي هدبها سود ووســــاعي
اقول ان الهوى راعيه ببحورن من السجات
الى منه قعد وان قام يشكي كثر الاوجـــــاعي
هواجيسي تقزيني وصــار السهر لي عــــادات
يبين الصبح يالغالي وانا في مرقدي واعـــــي
وقلبي من غرام الحب واعزاه في لوعات
شقا وشقا فنه وان عــذلت القلب مـــاطاعي
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13744
منذ يوم
يهوس بالدجى كن القدم يمشي على يايات : الله يرحم قايلها ويغفر له..
أدق الصدر بالكفين واتبع ونتي ونــــــــــات
أجاذبها من اقصى ضامري والناس هجاعي
سبب مابي هو اللي فيه رسم الغي والشارات
نطحني بالثميري مقبلن يمي بالاداعـــــــي
غشى سوق الثميري نور عقبه مايبي لمبـــــات
عقب ذاك المليح السوق نوره يشع اشعاعي
يهوس الدجى كن القدم يمشي على يايــــــات
لمحني بالعيون اللي هدبها سود ووســــاعي
اقول ان الهوى راعيه ببحورن من السجات
الى منه قعد وان قام يشكي كثر الاوجـــــاعي
هواجيسي تقزيني وصــار السهر لي عــــادات
يبين الصبح يالغالي وانا في مرقدي واعـــــي
وقلبي من غرام الحب واعزاه في لوعات
شقا وشقا فنه وان عــذلت القلب مـــاطاعي
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أحدث التعليقات
ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧
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