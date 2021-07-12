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بالفيديو.. الحكم على باسم عوض الله بفترتي سجن 15 عاما في قضية الفتنة بالأردن

منذ يوم
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بالفيديو.. الحكم على باسم عوض الله بفترتي سجن 15 عاما في قضية الفتنة بالأردن

عمّان (صدى):
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالحكم على باسم عوض الله بفترتي سجن 15 عاما بعد إدانته بتهمة زعزعة واستقرار المجتمع، في القضية المعروفة إعلامياً في الأردن بـ"قضية الفتنة" التي استهدفت نظام الحكم.

وقالت وسائل إعلام أردنية أن محكمة أمن الدولة أشارت إلى أن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك.

وأضافت أن المتهم الأول باسم عوض الله قام بالتحريض على الملك، كما أن المتهمين (باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد) حاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى والتحريض على الملك.

الأردن
الحكم
السجن
محكمة أمن الدولة الأردنية
باسم عوض الله
قضية الفتنة

التعليقات

Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 32
منذ يوم
اذا سرق فيهم الفقير اقاموا عليه الحد واذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد
خويه وينه ما يصورونه معه ام !!!!!!!!

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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