40 وظيفة شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس في عدة تخصصات للعمل بفروع الشركة في الرياض، الجبيل، الدمام، جازان، ينبع) مع ملاحظة أفضلية التقديم للسعوديين.
وأوضحت الشركة، أن التخصصات الشاغرة هي: إدارة، المالية، القانون، الهندسة، المحاسبة، المبيعات، التسويق، كيمياء، اقتصاد، نظم معلومات، أمن المعلومات، الأمن السيبراني، تقنية المعلومات، الموارد البشرية، الصحة والسلامة.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما للإطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية عن طريق كتابة المسمى الوظيفي بالإنجليزية ثم ثم الضغط (search jobs) هنا