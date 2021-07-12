نور الدين أمرابط يرغب في الاستمرار مع النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف المغربي أنس أوزيفي، وكيل أعمال نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، والذي انتهى عقده بشكل رسمي مع الفريق، أن النجم المغربي يرغب في الاستمرار مع الفريق حتى يناير المقبل.
وصرح وكيل أعمال أمرابط، أن: "إدارة النصر بعد نهاية الموسم الماضي ودعت اللاعبين المنتهية عقودهم باستثناء أمرابط، في إشارة واضحة إلى احتمالية تجديد العقد واستمراره مع الفريق، خاصة مع استمرار غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بسبب الإصابة" .
وتجدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي أصبح بلا ناد حاليا بعد انتهاء عقده مع النصر في الـ30 من يونيو الماضي، ولم يدخل مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر في أي مفاوضات بخصوص توقيع عقود جديدة معه؛ ما يعني أن اللاعب في فترة ترقب وانتظار لحسم مصيره.