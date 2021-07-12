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نور الدين أمرابط يرغب في الاستمرار مع النصر

منذ يوم
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نور الدين أمرابط يرغب في الاستمرار مع النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف المغربي أنس أوزيفي، وكيل أعمال نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، والذي انتهى عقده بشكل رسمي مع الفريق، أن النجم المغربي يرغب في الاستمرار مع الفريق حتى يناير المقبل.

وصرح وكيل أعمال أمرابط، أن: "إدارة النصر بعد نهاية الموسم الماضي ودعت اللاعبين المنتهية عقودهم باستثناء أمرابط، في إشارة واضحة إلى احتمالية تجديد العقد واستمراره مع الفريق، خاصة مع استمرار غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بسبب الإصابة" .

وتجدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي أصبح بلا ناد حاليا بعد انتهاء عقده مع النصر في الـ30 من يونيو الماضي، ولم يدخل مجلس إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر في أي مفاوضات بخصوص توقيع عقود جديدة معه؛ ما يعني أن اللاعب في فترة ترقب وانتظار لحسم مصيره.

 

 

النصر
دوري المحترفين
نور الدين أمرابط

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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