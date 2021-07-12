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صورة عفوية لطالبين من خميس مشيط قبل 40 عام

منذ 14 ساعة
2466
2
صورة عفوية لطالبين من خميس مشيط قبل 40 عام
خميس مشيط
صورة عفوية
خبر في صورة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130526
منذ 13 ساعة
ههههههههههههههههههههه ..

.. جميل جداً ، يازمان الزمن ..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13725
منذ 24 دقيقة
جميل
وطيب
ورهيب
وحلو
وكلش..

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Tarq
الأهلي يجري تدريبات لياقية مكثفة في معسكره بتونس. فعلا شر البلية مايضحك. تونس بلد مغلق بسبب الكورونا والاصابات بالالف كل يوم والاهلي يعسكر عندهم...
Tarq
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إبن سمومة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ووالداي وجميع أموت المسلمين..
بلسم الروح
الله يرحمه
زمن الفتن
كلامك👍

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