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فيديو تاريخي يرصد أول توسعة للمسجد الحرام في عهد الملك سعود قبل 67 عام

منذ يوم
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فيديو تاريخي يرصد أول توسعة للمسجد الحرام في عهد الملك سعود قبل 67 عام

نايف السالم (صدى):
شهد عام 1375 هـ ‏‎أول توسعة للمسجد الحرام ، والتي أمر بها ‎الملك سعود رحمه الله الذي أصدر مرسوماً ملكياً

برقم ( 27\4\386 )، حيث أجريت إصلاحات جليلة لخدمة ضيوف الرحمن وسكان العاصمة المقدسة.

في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمر -رحمه الله- بفتح شارع وراء الصفا، وصرف مرور الناس والسيارات عن شارع المسعى، وتم استبدال الشمعدانات الستة بحجر إسماعيل عليه السلام بأضواء الكهرباء. كما أمر رحمه الله بتبليط أرض المسعى بالأسمنت.

و ألقى الملك سعود خطابه التاريخي في سنة 1375هـ: بالشروع في توسعة المسجد الحرام التي أمر بها والده الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وبدأ العمل في 4 ربيع الثاني عام 1375هـ، وتم إزالة مباني كانت تضيق على المصلين والطائفين في صحن المطاف وتم إحداث ميادين ومواقف للسيارات ودورات المياة ومواضع للوضوء قريبة من المسجد الحرام بأحدث نظام.

يجدر الإشارة إلى أن المملكة بذلت منذ عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- كل ما تستطيع من أجل راحة المسلمين الوافدين الى الاماكن المقدسة ليؤدوا مناسك الحج والعمرة لبيت الله الحرام في مكة المكرمة والزيارة للمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بكل سهولة ويسر.

خادم الحرمين
توسعة المسجد الحرام
عهد الملك سعود

التعليقات

عرقان الخباز
عرقان الخباز عدد التعليقات : 221
منذ يوم
الله يرحم الملك سعود ويرفع منزلته في جنات النعيم كانت التوسعه للحرم المكي الشريف ومشروع بئر زمزم ضخمه جدا استمرت ١٠ سنوات ولا زالت ترى بالعين

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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