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أهمية دينامو السيارة وعلامات تشير إلى تلفه

منذ يوم
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أهمية دينامو السيارة وعلامات تشير إلى تلفه

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد الدينامو "مولد الكهرباء" هو الجزء المسؤول عن توليد الكهرباء بالسيارة، وذلك عن طريق تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، كما أنه الممول الرئيسي للكهرباء لعدد كبير من الأجزاء الأساسية في السيارة، مثل مروحة تبريد المحرك وطرمبة المياه وأنوار السيارة.

ويقوم الدينامو بإعادة شحن البطارية بشكل منتظم لتكون جاهزة للاستخدام عند بدء تشغيل السيارة، فيما يتعرض لبعض المشاكل والأعطال، والتي منها إضاءة لمبة تحذير البطارية في لوحة العدادات عند القيام بتشغيل محرك السيارة، مما يدل على وجود مشكلة في الدينامو، لأنه لا يفترض بأن تضيء اللمبة بعد تشغيل المحرك.

ويعتبر ضعف أو تلف بطارية السيارة أو عدم توفر شحنة كهربائية كافية تسمح لها بتشغيل السيارة من أبرز المؤشرات على وجود مشكلة في الدينامو، حيث أنه يدل على أن الدينامو لا يستطيع أن يوفر لها الطاقة الكهربائية الضرورية، بينما تذبذب قوة أضواء السيارة سواء الخارجية أو الداخلية من العوامل التي تشير لوجود مشكلة في الدينامو ويتبعها أيضا ضعف في آلية فتح وغلق النوافذ الكهربائية.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى أنه عند تعرض الدينامو للتلف أو أحد أجزاءة تصدر رائحة احتراق أو أصوات صادرة منه، وتدل هذه الرائحة على احتراق عوازل الأسلاك الكهربائية بسبب الحرارة الزائدة.

سيارات
أعطال
دينامو السيارة
مولد الكهرباء

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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