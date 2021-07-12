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رئيس شؤون الحرمين يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز

منذ يوم
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رئيس شؤون الحرمين يوجه بفتح باب الملك عبدالعزيز

مكة المكرمة (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بفتح باب الملك عبدالعزيز ، بالإضافة إلى باب العمرة وباب الفتح استعدادا لموسم الحج .

وقال السديس إن المشاريع المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتماماً بالغاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- حفظهما الله- ، مبيناً أن التوجيهات السديدة تؤكد دوماً على بذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.

وثمن معالي الرئيس جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، واهتمامهم بالجودة والإتقان في مراحل العمل، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة البيت العتيق.

الملك عبدالعزيز
الحج
السديس
شؤون الحرمين
باب الملك عبدالعزيز

التعليقات

Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 32
منذ يوم
بارك الله في جهود الجميع

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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