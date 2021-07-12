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"العامة للحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

منذ يوم
1991
"العامة للحبوب" تنتهي من ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد هذا العام

الرياض (صدى):
أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (505) ألف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح معالي المحافظ في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال شهر (أكتوبر2021م) بواقع (2) باخرة لميناء جده الإسلامي بكمية (125) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (250) ألف طن، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (130) ألف طن.

وأفاد معاليه أنه تم دعوة (22) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (15) شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الرابعة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (1.7) مليون طن قمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال (8) فروع لها استلام كميات القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر القادم، وقد بلغ إجمالي ما تم استلامه من القمح المحلي حتى تاريخه (378) ألف طن وهو ما يعزز كميات الخزن الاستراتيجي من القمح.

وأشار معاليه الى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني:

المملكة
المؤسسة العامة للحبوب
الدفعة الرابعة
القمح المستورد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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