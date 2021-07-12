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آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز: "تعاني من تآكل الرئة"

منذ 7 ساعات
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آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز: "تعاني من تآكل الرئة"

القاهرة (صدى):
أفادت آخر المعلومات عن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز أنها تعاني من تآكل رئتها، التي أصيبت بضرر كبير إثر إصابتها بفيروس كورونا،وهو السبب الرئيسي وراء تدهور حال زوجها الفنان سمير غانم ورحيله.

وأوضحت مصادر أن دلال عبدالعزيز، بدأت تشعر برحيل زوجها، ولكنها تحاول أن تكذب إحساسها، وتتردد في حديثها الذي لا يطول كثيرا، "أنا راضية بأمر الله"، ولكن الأطباء أخبروا ابنتيها بأهمية عدم تأكيد شعورها بوفاة زوجها، حتى لا يؤثر عليها ويقلل رغبتها في تلقي العلاج، ومحاولة على أن زوجها على قيد الحياة وفي حاجة لها، ما يجعلها متحمسة للعلاج والخروج من المستشفى، بحسب الوطن.

وأضافت المصادر أن إيمي ودنيا سمير غانم، تقولان لأمهما كلما سألت عن زوجها، أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا تختلف كثيرا عن حالتها، إضافة إلى أنه غير قادر على الحديث.

الحالة الصحية
سمير غانم
دلال عبد العزيز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14602
منذ 5 دقائق
الكزب خيبة .. بلاش تخلوها معلقة بأمل الحبز

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