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"الموارد البشرية": وظفنا 8000 مواطن في قطاع الاتصالات

منذ يوم
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"الموارد البشرية": وظفنا 8000 مواطن في قطاع الاتصالات

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توظيف نحو ٨٠٠٠ مواطن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ بدء تطبيق القرار من أصل 9000 وظيفة مستهدفة.

وأكدت الوزارة على أن 50% من مجموع السعوديين يعملون في المنشآت الكبيرة والعملاقة، وفقًا لـ"عكاظ".

وأشارت إلى أن قرار توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أدى إلى ارتفاع متوسط إطار المشتركين الجدد من الجنسين في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات بمقدار ٢٦%.

وكان قد صدر قرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في "وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات".

اقرا ايضا:

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توظيف
الموارد البشرية
الاتصالات
توطين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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