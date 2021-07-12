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فوائد مذهلة لمشروب التمر مع الحليب

منذ 7 ساعات
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فوائد مذهلة لمشروب التمر مع الحليب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر التمر مع الحليب هو أحد المشروبات الشهيرة في المنطقة العربية بشكل عام، وارتبط بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة؛ حيث أن التمر المنقوع في حليب البقر، يمكن أن يعمل كمحفز صحي للحوامل، كما أنه يترك أثرًا إيجابيًا للأجنة.

ويحتوي هذا المشروب على نسبة كبيرة من المركبات المضادة للأكسدة، والتي تسهم بشكل رئيسي في إزالة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد، كما يعد أحد أهم المواد الغذائية التي يمكن الاعتماد عليها لتأخير الشيخوخة، وبالأخص علاماتها التي تظهر على البشرة مع تقدم العمر.

وكشفت إحدى الدراسات، أن نقع التمر في الحليب ثم غليه لفترة من الوقت وإعطاءه للأفراد في السن من 18 إلى 55 عامًا كل صباح، يزيد من مستويات الهيموجلوبين لديهم خلال 10 أيام فقط، بما يسهم في علاج العديد من المشكلات، أبرزها فقر الدم، كما يوفر مستويات ضخمة من الطاقة للإنسان، فيما يعمل على زيادة الخصوبة لدى الجنسين، ويساعد في زيادة الرغبة الجنسية لدى الجنسين.

 

 

الحليب
التمر
فوائد صحية

التعليقات

ناصر
ناصر عدد التعليقات : 10
منذ 6 ساعات
اهم شي عند الشعب الكلمتين الاخيرة

ويالله التوفيق
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 365
منذ 10 دقائق
الكلمتين الأخيرة.. ههههه
لا أحد يأخذ زمانه وزمان غيره.
ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر..
واذا حصل قصور.. في بعض الأمور الجنسية فليش العجب والتعجب والبحث على مايصلح الأمر..
لا تقسوا على أنفسكم ب العتاب فضريبة الزمن لازم.منها..
اللهو البرى
اللهو البرى عدد التعليقات : 365
منذ 10 دقائق
الكلمتين الأخيرة.. ههههه
لا أحد يأخذ زمانه وزمان غيره.
ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر..
واذا حصل قصور.. في بعض الأمور الجنسية فليش العجب والتعجب والبحث على مايصلح الأمر..
لا تقسوا على أنفسكم ب العتاب فضريبة الزمن لازم.منها..

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
الكلمتين الأخيرة.. ههههه لا أحد يأخذ زمانه وزمان غيره. ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر.. واذا حصل قصور.. في بعض الأمور الجنسية فليش العجب...
اللهو البرى
الكلمتين الأخيرة.. ههههه لا أحد يأخذ زمانه وزمان غيره. ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر.. واذا حصل قصور.. في بعض الأمور الجنسية فليش العجب...
د محمد ماجد بخش
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