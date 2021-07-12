فوائد مذهلة لمشروب التمر مع الحليب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر التمر مع الحليب هو أحد المشروبات الشهيرة في المنطقة العربية بشكل عام، وارتبط بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة؛ حيث أن التمر المنقوع في حليب البقر، يمكن أن يعمل كمحفز صحي للحوامل، كما أنه يترك أثرًا إيجابيًا للأجنة.
ويحتوي هذا المشروب على نسبة كبيرة من المركبات المضادة للأكسدة، والتي تسهم بشكل رئيسي في إزالة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد، كما يعد أحد أهم المواد الغذائية التي يمكن الاعتماد عليها لتأخير الشيخوخة، وبالأخص علاماتها التي تظهر على البشرة مع تقدم العمر.
وكشفت إحدى الدراسات، أن نقع التمر في الحليب ثم غليه لفترة من الوقت وإعطاءه للأفراد في السن من 18 إلى 55 عامًا كل صباح، يزيد من مستويات الهيموجلوبين لديهم خلال 10 أيام فقط، بما يسهم في علاج العديد من المشكلات، أبرزها فقر الدم، كما يوفر مستويات ضخمة من الطاقة للإنسان، فيما يعمل على زيادة الخصوبة لدى الجنسين، ويساعد في زيادة الرغبة الجنسية لدى الجنسين.