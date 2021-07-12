ابتكار نسيجا فريدا يمتص حرارة الجسم ويبرده

بكين (صدى):
تمكن العلماء الصينيون، من ابتكار نسيجًا فريدًا يمتص حرارة الجسم ويعمل على تبريده، فضلًا عن عكس الأشعة فوق البنفسجية.
وأجرى العلماء تجربة خاصة؛ حيث قاموا بخياطة سترة من مادتين مختلفتين: جزء واحد مصنوع من القماش العادي، والآخر مصنوع من قماش التبريد؛ ليقوم المطوع بالجلوس في سترة في الشمس لمدة ساعة.
وبعد ذلك تم قياس درجة حرارة سطح الجسم، تحت قطعة قماش خاصة كانت 31 درجة، وتحت قطعة قماش عادية 37 درجة، فيما يبلغ سمك المادة الفريدة 0.55 ملم فقط، ويحتوي على عديد حمض اللبنيك، وكذلك الألياف الاصطناعية مع جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية.
واتضح أنه بالإمكان تبريد الجسم بمساعدة الخصائص الكيميائية لهذه المواد، كما أن الخصائص الجديدة للنسيج ستجعله أغلى من نظيره التقليدي بنسبة 10% فقط.