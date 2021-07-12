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ابتكار نسيجا فريدا يمتص حرارة الجسم ويبرده

منذ يوم
1933
ابتكار نسيجا فريدا يمتص حرارة الجسم ويبرده

بكين (صدى):
تمكن العلماء الصينيون، من ابتكار نسيجًا فريدًا يمتص حرارة الجسم ويعمل على تبريده، فضلًا عن عكس الأشعة فوق البنفسجية.

وأجرى العلماء تجربة خاصة؛ حيث قاموا بخياطة سترة من مادتين مختلفتين: جزء واحد مصنوع من القماش العادي، والآخر مصنوع من قماش التبريد؛ ليقوم المطوع بالجلوس في سترة في الشمس لمدة ساعة.

وبعد ذلك تم قياس درجة حرارة سطح الجسم، تحت قطعة قماش خاصة كانت 31 درجة، وتحت قطعة قماش عادية 37 درجة، فيما يبلغ سمك المادة الفريدة 0.55 ملم فقط، ويحتوي على عديد حمض اللبنيك، وكذلك الألياف الاصطناعية مع جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية.

واتضح أنه بالإمكان تبريد الجسم بمساعدة الخصائص الكيميائية لهذه المواد، كما أن الخصائص الجديدة للنسيج ستجعله أغلى من نظيره التقليدي بنسبة 10% فقط.

ابتكارات
نسيج فريد
حرارة الجسم
تبريد الجسم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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