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إجراء أول عملية إزالة الماء الأزرق "الجلوكوما" بمركز العيون بصحة جازان

منذ يوم
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إجراء أول عملية إزالة الماء الأزرق "الجلوكوما" بمركز العيون بصحة جازان

عبدالله عكور (صدى):
أجرى أطباء العيون بمركز العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان أولى جراحات إزالة الماء الأزرق "الجلوكوما" لمريضة تبلغ من العمر 77 عاماً.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن المريضة حضرت للمركز عن طريق قسم الطوارئ وكانت تعاني من الجلوكوما وارتفاع في ضغط العين وعلى الفور قرر فريق العيون الجراحي إجراء عملية جراحية عبارة عن فتحة تصريف لتخفيف ضغط العين للمريضة وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأضافت بأن الجلوكوما تشكل خطراً كبيراً على العين حيث أنها تتسبب بارتفاع الضغط داخل العين نتيجة وجود السوائل داخل مقلة العين وإن لم يتم علاجها لتخفيف هذا الضغط فتتضرر الشبكية ثم يتبعها العصب البصري في النهاية قد تتسبب بفقدان المريض البصر -لا سمح الله-.

وأبانت بأن مركز العيون يضم أحدث أجهزة الليزر لتخفيف الضغط على العين أثناء إجراء العملية دون الحاجة للتخدير، كما يضم عدد من تخصصات العيون الدقيقة منها علاج الحول والقرنية والشبكية والماء الأزرق.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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