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فتاة تفقد حياتها بسبب ثقب حاجبها

منذ 21 ساعة
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فتاة تفقد حياتها بسبب ثقب حاجبها

برازيليا (صدى):
فقدت مراهقة برازيلية حياتها بعد إصابتها بعدوى مميتة، جراء ثقب حاجبها لتطبيق موضة بيرسينغ الحواجب داخل المنزل.

تعود التفاصيل عندما طلبت الفتاة -التي تبلغ من العمر 15 عاما، وتُدعى إيزابيلا إدواردا دي سوزا، وتعيش في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية من عائلتها تطبيق موضة بيرسينغ الحواجب، ولكن قوبل طلبها بالرفض القاطع، وبالرغم من ذلك، قامت بمساعدة صديقة لها بتنفيذ موضة بيرسينغ الحواجب داخل المنزل، وبالفعل ثقبت حاجبها،بحسب موقع بوركينا فاسو نيوز.

وبعد ثلاثة أيام تورم وجه إيزابيلا للغاية، وأصبح منتفخا بشكل كبير، وتورمت عيناها، وتدهورت حالتها بشدة فتم نقلها للمستشفى، إذ تبين أنها تعاني من 4 سكتات قلبية؛ لأن جسدها رفض الجسم الغريب الذي وضعته في حاجبها بعد ثقبه وبدأ في الانهيار.

وظلت إيزابيلا أسبوعا كاملا على جهاز التنفس الاصطناعي، ولكن دون جدوى؛ إذ فارقت الحياة، وأكد الأطباء أن إيزابيلا لو لم تفارق الحياة، كانت ستعيش بقية حياتها وهي فاقدة للبصر.

مراهقة برازيلية
موضة بيرسينغ الحواجب
سكتات قلبية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130526
منذ 20 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. العبث والتعبث ماهو زين ..
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7051
منذ 17 ساعة
هذه لاتعمل إلا على يد اطباء مختصين والأفضل عدم فعلها لأن سلبيتها أكثر من إيجابياتها.
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13725
منذ 16 ساعة
ومن التقليد ماقتل..
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1610
منذ 3 ساعات
طفلة .. ضحية الموضة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51459
منذ ساعة
اوكي

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
على وزارة العدل إيجاد وظائف تحت مسمى لغة الإشارة (للصم والبكم) والله الهادي للسبيل
ابو عمار
اوكي
جاسم
ليس نظيره وحده لا قلت الفاسد جميع النواب ميشيل عون ولا تنسى نبيه بري أسأل الله الكريم ان يخلص شعب لبنان من الحريه الزائفه...
ابو عمار
طيب
ابو عمار
يا ساتر

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