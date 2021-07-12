فتاة تفقد حياتها بسبب ثقب حاجبها

برازيليا (صدى):
فقدت مراهقة برازيلية حياتها بعد إصابتها بعدوى مميتة، جراء ثقب حاجبها لتطبيق موضة بيرسينغ الحواجب داخل المنزل.
تعود التفاصيل عندما طلبت الفتاة -التي تبلغ من العمر 15 عاما، وتُدعى إيزابيلا إدواردا دي سوزا، وتعيش في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية من عائلتها تطبيق موضة بيرسينغ الحواجب، ولكن قوبل طلبها بالرفض القاطع، وبالرغم من ذلك، قامت بمساعدة صديقة لها بتنفيذ موضة بيرسينغ الحواجب داخل المنزل، وبالفعل ثقبت حاجبها،بحسب موقع بوركينا فاسو نيوز.
وبعد ثلاثة أيام تورم وجه إيزابيلا للغاية، وأصبح منتفخا بشكل كبير، وتورمت عيناها، وتدهورت حالتها بشدة فتم نقلها للمستشفى، إذ تبين أنها تعاني من 4 سكتات قلبية؛ لأن جسدها رفض الجسم الغريب الذي وضعته في حاجبها بعد ثقبه وبدأ في الانهيار.
وظلت إيزابيلا أسبوعا كاملا على جهاز التنفس الاصطناعي، ولكن دون جدوى؛ إذ فارقت الحياة، وأكد الأطباء أن إيزابيلا لو لم تفارق الحياة، كانت ستعيش بقية حياتها وهي فاقدة للبصر.