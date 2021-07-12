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الجوازات : غرامة 50 ألف ريال عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم

منذ يوم
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الجوازات : غرامة 50 ألف ريال عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم بالحج.

وذكرت الجوازات أن عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج تتمثل في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والتشهير بالمخالف.

وأشارت إلى أن كل من يتم ضبطه ينقل حجاجاً لا يحملون تصاريح حج نظامية، يُعاقب بالسجن والغرامة المالية عن كل حاج يتم نقله، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة.

وكانت الجوازات قد أكدت أن عقوبة الإبعاد عن المملكة للوافد الذي تم «تبصيمه» ببصمة الحج دون تصريح تبلغ مدتها 10 سنوات، موضحة أن التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط.

الحج
الجوازات
وافد
عقوبة
العمرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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