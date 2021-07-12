كيفية فحص ومعرفة الكويلات التالفة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تساعد الكويلات على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، حيث تعمل الكويلات على تضخيم الجهد الكهربائي الصادر من البطارية لإعطاء قوة وجهد بشكل كافي لتكوين الشرارة اللازمة لتشغيل المحرك، فهي تقوم بتحويل وتضخيم 12 فولت جهد البطارية إلى 25000 فولت.
وتسبب الكويلات التالفة العديد من الأعطال والمشاكل للسيارة، ومنها صعوبة تشغيل أو تدوير السيارة، مع ملاحظة حدوث رجة أو تقطيع في المحرك، وفقدان عزم وقوة السيارة، وزيادة الاهتزاز والرجفة عند الضغط على دواسة الوقود.
وسلط تقرير الضوء على كيفية فحص ومعرفة الكويل التالف للقيام بتغييره وذلك عبر الخطوات التالية.
– رفع غطاء المحرك وشغل السيارة.
– فحص الكويلات وذلك عن طريق فصل فيشة كل كويل على حدة، والاستماع إلى وجود تغير في صوت المحرك أم لا.
– وفي حال وجود 4 كويلات في السيارة، وتم فصل فيشة الكويل الأول وحدث تغير في صوت المحرك، فإن هذا يدل على سلامة الكويل، أما إذا تم فصل فيشة الكويل ولم يحدث تغير في صوت المحرك فهذا يدل على تلف الكويل.
– تغيير الكويل التالف، ستجد أن السيارة استعادت قوتها وعزمها.