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وفاة والدة روان بن حسين بعد صراع مع المرض

منذ 21 ساعة
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وفاة والدة روان بن حسين بعد صراع مع المرض

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من فشل كلوي وفشل بالرئة، دخلت على إثره في غيبوبة منذ عدة أشهر.

وقالت بن حسين: "انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيوني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوموشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه اللي منها استمد قوتي".

وأضافت: "ماما حبيبتي الله أخذ أمانته في اول ليله من ذي الحجه، ايام فضيله مباركه لانج انسانه زينه ومرضيّه ربج ، يارب ارحمها وتغمّدروحها الجنه وصبّرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها راح اشتاقلج يما كسرتي ظهري راحت روحي معا ".

وحرص المتابعون والمشاهير على مواساة روان، مقدمين أحر التعازي لها، وتمنيات الصبر والسلوان والدعاء بالغفران لوالدتها الراحلة.

وفاة
المرض
المشاهير
روان بن حسين

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51459
منذ ساعة
الله يرحمها

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
على وزارة العدل إيجاد وظائف تحت مسمى لغة الإشارة (للصم والبكم) والله الهادي للسبيل
ابو عمار
اوكي
جاسم
ليس نظيره وحده لا قلت الفاسد جميع النواب ميشيل عون ولا تنسى نبيه بري أسأل الله الكريم ان يخلص شعب لبنان من الحريه الزائفه...
ابو عمار
طيب
ابو عمار
يا ساتر

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