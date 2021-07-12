وفاة والدة روان بن حسين بعد صراع مع المرض

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من فشل كلوي وفشل بالرئة، دخلت على إثره في غيبوبة منذ عدة أشهر.
وقالت بن حسين: "انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيوني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوموشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه اللي منها استمد قوتي".
وأضافت: "ماما حبيبتي الله أخذ أمانته في اول ليله من ذي الحجه، ايام فضيله مباركه لانج انسانه زينه ومرضيّه ربج ، يارب ارحمها وتغمّدروحها الجنه وصبّرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها راح اشتاقلج يما كسرتي ظهري راحت روحي معا ".
وحرص المتابعون والمشاهير على مواساة روان، مقدمين أحر التعازي لها، وتمنيات الصبر والسلوان والدعاء بالغفران لوالدتها الراحلة.