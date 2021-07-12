فوائد مذهلة لصعود الدرج يوميا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحرص أغلب الناس علي استخدام المصعد الكهربائي للصعود إلى الطوابق العلوية، حتى وإن كان إلى الطابق التالي، اختصارا للوقت وللجهد، لكن ما لا يعرفه غالبية الناس، أن السلالم العادية تعود بالكثير من الفوائد الصحية على الجسم.
وأوضح مدرب اللياقة البدنية الروسي، ييفغيني شوفاكين إن "صعود الدرج كل يوم، يعمل على تقوية عضلات الفخذين والبطن والساقين والأرداف، وللحصول على تأثير أكبر، يمكنك اتخاذ خطوة أوسع، والحفاظ على وضعك وعدم إجهاد عضلات البطن والأرداف عمدا، كما سيقوي القلب والأوعية الدموية ويساعد عمل الجهاز التنفسي"بحسب سبوتنيك.
وأضاف أنه "سيكون التأثير ملحوظًا إذا بدأت في الصعود إلى الطوابق العليا بشكل منهجي ومنتظم"، مشيرا إلى أتصعود الدرج لن يسمح بفقدان الوزن بشكل كبير، ولكنه سيزيد من النشاط اليومي ويحسن الحيوية.