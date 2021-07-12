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فوائد مذهلة لصعود الدرج يوميا

منذ يوم
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فوائد مذهلة لصعود الدرج يوميا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحرص أغلب الناس علي استخدام المصعد الكهربائي للصعود إلى الطوابق العلوية، حتى وإن كان إلى الطابق التالي، اختصارا للوقت وللجهد، لكن ما لا يعرفه غالبية الناس، أن السلالم العادية تعود بالكثير من الفوائد الصحية على الجسم.

وأوضح مدرب اللياقة البدنية الروسي، ييفغيني شوفاكين إن "صعود الدرج كل يوم، يعمل على تقوية عضلات الفخذين والبطن والساقين والأرداف، وللحصول على تأثير أكبر، يمكنك اتخاذ خطوة أوسع، والحفاظ على وضعك وعدم إجهاد عضلات البطن والأرداف عمدا، كما سيقوي القلب والأوعية الدموية ويساعد عمل الجهاز التنفسي"بحسب سبوتنيك.

وأضاف أنه "سيكون التأثير ملحوظًا إذا بدأت في الصعود إلى الطوابق العليا بشكل منهجي ومنتظم"، مشيرا إلى أتصعود الدرج لن يسمح بفقدان الوزن بشكل كبير، ولكنه سيزيد من النشاط اليومي ويحسن الحيوية.

الدرج
الطوابق العلوية
عضلات البطن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ يوم
كلام مضبوط ..

.. قال الذي قال // من لم يتعود صعود الجبال .. يعش ابد الدهر بين الحفر..

.. الصعود رياضه + ...

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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