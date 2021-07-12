نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مواطن يتهم مستشفى أمريكي بالتسبب في خطأ طبي بقلب طفله

منذ يوم
1998
مواطن يتهم مستشفى أمريكي بالتسبب في خطأ طبي بقلب طفله

نايف السالم (صدى):
اتهم مواطن مستشفى أمريكي بالتسبب في خطأ طبي بقلب طفله، منذ 5 سنوات مطالبا القنصلية السعودية في أمريكا بالبحث عن محامٍ مختص في سوء المهن الطبية.

وأوضح المواطن أنه طيلة هذه السنوات كان يتردد على وزارة الصحة، للحصول على تقرير يثبت الخطأ الطبي، لإكمال الإجراءات القانونية في مقاضاة المستشفى، بحسب الوطن.

وأشار إلى أنه حصل على تصريح من وزارة الصحة بالسفر لأمريكا لعلاج ابنه من مرض متلازمة "السيف الأحدب"، إلا أن مستشفى "منتفيوري" في مدينة نيويورك شخص حالته بأنه يعاني سرطانا في الغدد الليمفاوية، وباشر بمعالجته كيماويا.

وبعد 3 أشهر ادعى المستشفى أن هذه الخلايا السرطانية اختفت وتوقف العلاج، وبعد رحلة علاجية، استمرت 6 أشهر، انتهت فترة العلاج من قِبل وزارة الصحة التي أكدت إعادة المريض للمملكة، إلا أن أخصائيين في جراحة القلب بالمستشفى الأمريكي رفضوا عودة المريض بحجة أنه يحتاج إلى تدخل جراحي في القلب، لتصحيح عيب خلقي في الصمام الأيسر.

ويتهم والد الطفل المستشفى بخطأ طبي، سبب ضعفا في عضلة القلب اليمنى، وتركيب جهاز منظم لنبضات القلب وداعم للعضلة، سيبقى في صدر المريض مدى الحياة.

امريكا
المملكة
مواطن
مستشفى ا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

أخر الأخبار

نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
نادي النصر يوافق على بيع عقد اللاعب فهد الجميعة لنادي أبها
منذ 9 دقائق 1113
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
مركبة تقتحم محل تموينات بجدة وتهشم الواجهة الزجاجية " فيديو " 
منذ 12 دقيقة 1061
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
رجل يحاول الانتحار مع نجله الصغير من الدور الـ13
منذ 37 دقيقة 380
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
العمري: 3.2% فقط إجمالي الأراضي المشمولة بالرسوم في الدمام 
منذ 59 دقيقة 1292
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
رئيس مركز الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المشاعر المقدسة خلال أيام الحج "فيديو"
منذ ساعة 1301
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح نشطة على عدة مناطق 
منذ ساعة 1540
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
الجاسر لجماهير الهلال: لا تقلقوا من تأخر الصفقات
منذ ساعة 1561
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
فشل مفاوضات مانشستر سيتي لضم "بنزيما"
منذ ساعة 1313
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
الموارد البشرية تعلن موعد تطبيق قرار توطين المهن العقارية
منذ ساعة 1446
فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
فيديو نادر لـ الملك فهد يتحدث فيه عن هدف لماجد عبدالله
منذ ساعتين 2408