ضبط شاب متهم بتصوير الفتيات من الخلف

القاهرة (صدى):
ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب، متهم بتصوير الفتيات داخل مول تجاري شهير في منطقة مصر الجديدة، من الخلف.
وكان المتهم يسير داخل مول تجاري، وتمكن من تصوير سيدة من الخلف عدة لقطات، فلاحظ زوج السيدة، لكنه تراجع عن الدخول في نقاش مع الشاب، لأنه لم يكن متأكدًا من قيامه بتصوير زوجته.
وتتبع زوج السيدة الشاب حتى تأكد من تصويره للسيدات بذات الطريقة التي حدثت مع زوجته، فأوقفه وطلب تفتيش هاتفه لكن الشاب رفض وعندما تدخل أفراد الأمن انصاع الشاب وفتح هاتفه.
وبالدخول إلى معرض الصور وجدوا مجموعة من الصور للسيدات من الخلف، وقام الأمن بتسليمه لقسم الشرطة.