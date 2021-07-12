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ضبط شاب متهم بتصوير الفتيات من الخلف

منذ ساعة
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ضبط شاب متهم بتصوير الفتيات من الخلف

القاهرة (صدى):
ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب، متهم بتصوير الفتيات داخل مول تجاري شهير في منطقة مصر الجديدة، من الخلف.

وكان المتهم يسير داخل مول تجاري، وتمكن من تصوير سيدة من الخلف عدة لقطات، فلاحظ زوج السيدة، لكنه تراجع عن الدخول في نقاش مع الشاب، لأنه لم يكن متأكدًا من قيامه بتصوير زوجته.

وتتبع زوج السيدة الشاب حتى تأكد من تصويره للسيدات بذات الطريقة التي حدثت مع زوجته، فأوقفه وطلب تفتيش هاتفه لكن الشاب رفض وعندما تدخل أفراد الأمن انصاع الشاب وفتح هاتفه.

وبالدخول إلى معرض الصور وجدوا مجموعة من الصور للسيدات من الخلف، وقام الأمن بتسليمه لقسم الشرطة.

مصر
الشرطة
تصوير الفتيات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51417
منذ ساعة
مسكين من هواة الشنط الكبيره
zwid
zwid عدد التعليقات : 101
منذ 26 دقيقة
شكله مكنيكي ويعز الدفرنشات..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130469
منذ 19 دقيقة
راح بعينها ..
zwid
zwid عدد التعليقات : 101
منذ 14 دقيقة
الدفرنشات ملفته للمكنيكيه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهما إن كانا مسلمين ، ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
قرم
نفس الشي والله يا بو محمد. شكله من نفس صحيفة صدى الموقره.
قرم
ههههههههههه قال منزل قال هذا قصر يا بخش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
محمد
الله وحده اعلم من نية كلامك

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