أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.45209، العملة مقابل الريال الواحد 0.22461
- الدولار: 3.75080، العملة مقابل الريال الواحد 0.26661
- درهم إماراتي: 1.02113، مقابل الريال الواحد 0.97931
- ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.74576
- دينار أردني: 5.29033، مقابل الريال الواحد 0.18903
- دينار كويتي: 12.48899 مقابل الريال الواحد 0.08025
- دينار بحريني: 9.97340، مقابل الريال الواحد 0.10035
- الريال القطري: 1.03016، مقابل الريال الواحد 0.97073
-الدرهم المغربي: 0.42132 مقابل الريال الواحد 2.37593
- الجنيه المصري: 0.23896، مقابل الريال الواحد 4.18476