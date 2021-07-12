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فيديو.. المؤرخ عمر العمروي لأمير عسير: "أعجزت من قبلك وسيحتار فيك من بعدك"

منذ يوم
13719
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فيديو.. المؤرخ عمر العمروي لأمير عسير: "أعجزت من قبلك وسيحتار فيك من بعدك"

أبها (صدى):
زار الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، البروفيسور المؤرخ عمر بن غرامة العمروي، في منزله، تكريمًا له.

ووثق مقطع فيديو جانبًا من زيارة الأمير تركي بن طلال للدكتور العمروي أمام منزله، في لفتة لاقت إشادة واسعة.

وظهر العمروي موجهًا حديثه لأمير عسير بقوله: "أشهد لله أنك أعجزت من قبلك، وسيحتار فيك من بعدك، الله يرزقك الصحة والعافية"، ليرد الأمير تركي بن طلال بأنه لم يقم إلا بالواجب.

ويعد العمروي واحدًا من أبرز المؤرخين المعاصرين وله إسهامات كبيرة وملحوظة في التاريخ والتراث.

وللعمروي أكثر من 90 كتابًا وتحقيقًا في التاريخ والأنساب والبلدانيات، كما أن لدية في مكتبته الكبرى عشرات المخطوطات.

عسير
امير عسير
عمر العمروي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ يوم
شكرا شكرا لسمو الأخلاق وينبع المكارم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51459
منذ يوم
الامير تركي بن طلال ممتاز جدا
احمد
احمد عدد التعليقات : 5
منذ يوم
أسأل الله العظيم ان يحفظه بحفظه وان يجعل من أمره رشدا وان يديم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان والايمان
الملل
الملل عدد التعليقات : 24
منذ يوم
كانها قيلت لابو بكر الصديق
لللل
لللل عدد التعليقات : 24
منذ يوم
واللي قبلها فيصل بن خالد واللي قبله خالد بن فيصل وش تقول فيهم سلامات ياشيب تراك علي حافة القبر وش تخاف منه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 18 ساعة
كلامه حيرت من سبقك لا يقصد به أمراء المنطقة السابقين وإنما من سبق وأدى عملاً كان فيه جودة إلا من جوانب جديدة خاض فيها سموه بفعل تنوع نشاطه وتعدد انطلاقاته وتغير توجهاته نحو العامة والخاصة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ 18 ساعة
لون السيارة وحده حالم ما شاء الله . الله يبارك له . ويحمي سموه وغيره من ساهر اليقظ بالليل والمتحفز بالنهار

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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