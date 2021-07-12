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6 وظائف شاغرة بشركة بنده للتجزئة

منذ يوم
2044
6 وظائف شاغرة بشركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق للعمل في كل من الرياض، ينبع، رابغ، نجران.

وتشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على شهادة الثانوية العامة فما فوق، إضافة إلى مهارات استخدام تطبيقات الكمبيوتر وجهاز قراءة الأصناف، والمعرفة بالمنتجات والأصناف ومواقعها في السوق.

وفيما يلي المسميات الوظيفية المتاحة:

- موظف خدمة خضار برابغ

هنا

- مساعد خباز بينبع:

التقديم

- فني صيانة - مركزي بالرياض

التقديم

- مسؤول عملية النقل اليومية بالرياض

التقديم

- مصفف أرفف بنجران

التقديم

- موظف خدمة - قسم اللحوم بينبع

التقديم

وظائف
المملكة
شركة بنده للتجزئة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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