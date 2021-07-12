6 وظائف شاغرة بشركة بنده للتجزئة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق للعمل في كل من الرياض، ينبع، رابغ، نجران.
وتشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على شهادة الثانوية العامة فما فوق، إضافة إلى مهارات استخدام تطبيقات الكمبيوتر وجهاز قراءة الأصناف، والمعرفة بالمنتجات والأصناف ومواقعها في السوق.
وفيما يلي المسميات الوظيفية المتاحة:
- موظف خدمة خضار برابغ
هنا
- مساعد خباز بينبع:
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- فني صيانة - مركزي بالرياض
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- مسؤول عملية النقل اليومية بالرياض
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- مصفف أرفف بنجران
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- موظف خدمة - قسم اللحوم بينبع
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