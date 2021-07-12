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فهد الروقي : الكذب التاريخي " مشكلة "
منذ يوم
2211
3
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التعليقات
ابو فهد
عدد التعليقات : 316
منذ يوم
ليتك تعلم نفس بعدين علم العالم الثانيه انهم مايكذبون 😎
الثلاثية صعبة قوية (كأس ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس الملك)
عدد التعليقات : 2679
منذ يوم
تخيل ان ناديك جالس يرقَص بك طول حياتك هذا الفقر وجمهوره
ناقد رياضي
عدد التعليقات : 938
منذ يوم
إعلامي النصر هم وراء الكذب وتزوير تاريخ الرياضة السعودية وتلفيق البطولات الوهميه للنصر ...
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أحدث التعليقات
ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧
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