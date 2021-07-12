تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
فلاح القحطاني : في الموسم الماضي .. شاهدنا فشل ذريع للحكم المحلي
منذ 8 ساعات
711
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 642
منذ دقيقة
الحكم المحلي شالك من الثامن يا راس الضب
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهما إن كانا مسلمين ، ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
قرم
نفس الشي والله يا بو محمد. شكله من نفس صحيفة صدى الموقره.
قرم
ههههههههههه قال منزل قال هذا قصر يا بخش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
محمد
الله وحده اعلم من نية كلامك
أخر الأخبار
متحدث الحج: سنطلق البطاقة الذكية لجميع الحجاج هذا العام (فيديو)
منذ 32 دقيقة
1547
الجوازات : غرامة 50 ألف ريال عقوبة من ينقل حجاجًا غير مصرح لهم
منذ 37 دقيقة
1631
"الصحة" : يمكن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد 42 يومًا
منذ 42 دقيقة
1503
الصحة تعلن عن إيقاف مؤتمر مستجدات كورونا
منذ 48 دقيقة
1722
وفاة والدة روان بن حسين بعد صراع مع المرض
منذ 52 دقيقة
720
فوائد مذهلة لصعود الدرج يوميا
منذ 57 دقيقة
1645
شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة
1516
كيفية فحص ومعرفة الكويلات التالفة
منذ ساعة
1664
استقرار أسعار النفط بعد مكاسب استمرت ليومين
منذ ساعة
1573
شاهد هذه الصورة لملعب الملز بالرياض عام 1392هـ
منذ ساعة
395