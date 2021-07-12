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السعودية دينا الشهابي بطلة عمل جديد على "نتفليكس"

منذ 3 ساعات
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السعودية دينا الشهابي بطلة عمل جديد على "نتفليكس"

متابعة أميرة خالد (صدى):
تستعد الممثلة السعودية دينا الشهابي، للمشاركة في مسلسل "Painkiller" والمقرر عرضه على "نتفليكس" قريبا.

وتدور قصة الفيلم حول أصول وباء الأفيون في الولايات المتحدة، ودور شركة الأدوية "بيردو فارما" الأمريكية في الاستخدام المفرط لهذه المواد.

وستؤدي دينا دور "بريت"، مندوبة مبيعات لشركة "بيردو"، المسؤولة عن موجة الإدمان على المواد الأفيونية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

يذكر أن دينا الشهابي ولدت في الرياض، وهي ابنة الصحافي علي الشهابي، ووالدتها فلسطينية- ألمانية، وترعرعت بدبي، ومنها سافرت إلى نيويورك عندما بلغت عامها الـ18.

مسلسل
نتفلكس
دينا الشهابي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14594
منذ 3 ساعات
كل جديد محبوب ومطلوب إلا جديد العلوم مكلوب ومغبون
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14594
منذ 3 ساعات
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14594
منذ 3 ساعات
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14594
منذ ساعتين
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14594
منذ ساعتين
تحية كاريوكا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14594
منذ ساعتين
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14594
منذ ساعتين
للرأي صفعة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51417
منذ ساعة
طيب
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 703
منذ 31 دقيقة
با الله من يصدق ان هذي سعودية حسبي الله ونعم الوكيل بقي عليهم يجيبون الخايسات الأوربيات من بنات الليل ويقولون هذي سعودية وتشتغل في ملهى
كان زمان
كان زمان عدد التعليقات : 5592
منذ 15 دقيقة
يقال سعودية كنوع من الدعاية لها ...

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهما إن كانا مسلمين ، ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
قرم
نفس الشي والله يا بو محمد. شكله من نفس صحيفة صدى الموقره.
قرم
ههههههههههه قال منزل قال هذا قصر يا بخش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
محمد
الله وحده اعلم من نية كلامك

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