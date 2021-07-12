السعودية دينا الشهابي بطلة عمل جديد على "نتفليكس"

متابعة أميرة خالد (صدى):
تستعد الممثلة السعودية دينا الشهابي، للمشاركة في مسلسل "Painkiller" والمقرر عرضه على "نتفليكس" قريبا.
وتدور قصة الفيلم حول أصول وباء الأفيون في الولايات المتحدة، ودور شركة الأدوية "بيردو فارما" الأمريكية في الاستخدام المفرط لهذه المواد.
وستؤدي دينا دور "بريت"، مندوبة مبيعات لشركة "بيردو"، المسؤولة عن موجة الإدمان على المواد الأفيونية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
يذكر أن دينا الشهابي ولدت في الرياض، وهي ابنة الصحافي علي الشهابي، ووالدتها فلسطينية- ألمانية، وترعرعت بدبي، ومنها سافرت إلى نيويورك عندما بلغت عامها الـ18.