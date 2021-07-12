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فيديو..لحظة استقبال "صقور السعودية" لسلطان عمان ومرافقة طائرته حتى هبوطها

منذ يوم
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فيديو..لحظة استقبال "صقور السعودية" لسلطان عمان ومرافقة طائرته حتى هبوطها

الرياض (صدى):
جرى استقبال سلطان عمان، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، أمس الأحد، بمراسم رسمية، حيث قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا رسمت فيه ألوان العلم العماني.

ووثق مقطع فيديو جانبًا من مراسم استقبال سلطان عمان ومرافقة صقور السعودية لطائرته حتى هبوطها في مطار نيوم شمال غرب المملكة.

كما تضمنت المراسم إطلاق المدفعية 21 طلقة ترحيبا بقدوم السلطان هيثم بن طارق، إضافة إلى عزف السلامين الوطنيين للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف، ومن ثم توجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وسلطان عُمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم.

وتستمر زيارة سلطان عمان للملكة يومين، وذلك تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله -.

صورة..ولي العهد وسلطان عمان خلال متابعتهما نهائي يورو 2020

المملكة
عمان
سلطان عمان
صقور السعوية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ يوم
فوق هام السحب وإن كنتي ثرى

السلطان هيثم رفيع القدر ويستاهل
فتى الجنوب
فتى الجنوب عدد التعليقات : 75
منذ يوم
فاتحة خير للعرب والأمة الإسلاميةبتكاتف جهود السعودية العظمى
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ يوم
كفو ياالصقور الخضر .. والسلطان الهيثم يستاهل كل إحتفاء واحترام ووقار ..

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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