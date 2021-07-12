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عبدالله الشريف للبريد السعودي: "ما عرفنا نلقاها منكم والا من البلدية"

منذ 5 ساعات
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عبدالله الشريف للبريد السعودي: "ما عرفنا نلقاها منكم والا من البلدية"

عادل الحربي (صدى):
تحدث الكاتب الصحفي عبد الله الشريف عن تجربة سابقة مع البريد السعودي، وذلك من خلال تفاعله مع شكوى للصحفي عادل السلمي من تأخير توصيل البريد.

وكان السلمي قال في شكواه: "هل الاستراتيجية الجديدة للبريد السعودي أن يتأخر توصيل البريد الممتاز ويرد عليك موظف خدمة العملاء ويقول الشحنة للأسف قد تكون مفقودة؟".

ومن جانبه تفاعل الشريف مع السلمي بقوله: "يا رجل خذ وخل، اشترك بالقوة ولا تصلك أي طرود، أصحاب المحلات يرغمون على دفع 500 ريال ولا يحصلون على أي خدمة".

وفي هذا السياق طلب البريد السعودي من عبدالله الشريف، التواصل لمعرفة تفاصيل المشكلة التي واجهته، ليرد الأخير قائلا: "أبشركم خسرنا وقفلنا المحل من سنتين، ما عرفنا نلقاها منكم والا من البلدية أو الكهرباء".

وأضاف الشريف: "كملت السالفة بالضرائب، نفكر نفتح في جيبوتي على الأقل بريدهم وبلديتهم وكهربهم تراعي الحال".

البريد السعودي
عبدالله الشريف

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 119
منذ ساعتين
الله يرحم والديك أضف معاهم شركة المياه كذلك موقع لا يتجاوب مع الشكاوي وصعوبة عمل موعد وصعوبة الدخول لمبناهم حتى للمحصننين
بومشعل
بومشعل عدد التعليقات : 6
منذ 17 دقيقة
أين جودة الاداء بعد التحول والخصخصة اليس هذا من تنادون به هو أدفع وتنعم بالخدمة اليس من حق المواطن أن يجد الخدمة المميزة

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهما إن كانا مسلمين ، ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
قرم
نفس الشي والله يا بو محمد. شكله من نفس صحيفة صدى الموقره.
قرم
ههههههههههه قال منزل قال هذا قصر يا بخش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
محمد
الله وحده اعلم من نية كلامك

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