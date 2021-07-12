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الأمير خالد بن سلمان: زيارة سلطان عمان للمملكة ستأخذ مجالات التعاون نحو آفاق أوسع

منذ يوم
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الأمير خالد بن سلمان: زيارة سلطان عمان للمملكة ستأخذ مجالات التعاون نحو آفاق أوسع

علي القحطاني (صدى):
أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، على أهمية زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة.

وقال الأمير خالد: "زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة ولقائه أخيه مولاي خادم الحرمين الشريفين تُدشّن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات السعودية العُمانية التاريخية والمتجذرة".

وأضاف: "مرحلةٌ ستأخذ مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين نحو آفاق أرحب وأشمل وأوسع".

وتأتي زيارة سلطان عمان إلى المملكة، تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، حيث تم استقباله أمس الأحد، في قصر نيوم، وعُقد بحضور ولي العهد جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين.

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المملكة
سلطان عمان
الأمير خالد بن سلمان

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ يوم
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ يوم
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ يوم
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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