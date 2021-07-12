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صورة..ولي العهد وسلطان عمان خلال متابعتهما نهائي يورو 2020

منذ يوم
13536
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صورة..ولي العهد وسلطان عمان خلال متابعتهما نهائي يورو 2020

الرياض (صدى):
تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، بين إيطاليا وإنجلترا.

ووثقت صورة لحظة متابعة ولي العهد وسلطان عمان للمباراة، التي توج فيها منتخب إيطاليا بطلاً لكأس الأمم الأوروبية 2020 للمرة الثانية في تاريخه.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، استقبل أمس الأحد، في قصر نيوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وعُقد بحضور ولي العهد جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين.

المملكة
ولي العهد
سلطان عمان
يورو 2020

التعليقات

ربيعان الربيعان
ربيعان الربيعان عدد التعليقات : 296
منذ يوم
الريموت مع من
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ يوم
منزل أنيق وذوق رفيع
محمد
محمد عدد التعليقات : 4
منذ يوم
ماشاء الله تبارك الله منزل مريح وفاخر جداً وجميل جداً ويبعث بالطمائنينه ذووق عالي الله يرزقنا
قرم
قرم عدد التعليقات : 179
منذ يوم
ههههههههههه
قال منزل قال
هذا قصر يا بخش
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ يوم
جميل جداً .. موفقين ..
Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 32
منذ يوم
وفق الله ولي العهد ووالده الى ما فيه خير الامة والشعب السعودي
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7059
منذ يوم
الله يعين وحسبي الله ونعم الوكيل.

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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