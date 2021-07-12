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صورة.. رسالة مدونة بخط سلطان عمان بعد زيارته مركز نيوم للإثراء المعرفي

منذ يوم
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صورة.. رسالة مدونة بخط سلطان عمان بعد زيارته مركز نيوم للإثراء المعرفي

الرياض (صدى):
دون سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، كلمات بخط يده عقب جولته رفقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في مركز نيوم للإثراء المعرفي.

وكتب السلطان هيثم بن طارق في رسالته: "لقد سررنا كثيرًا بزيارة مركز إثراء المعرفي بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن الزيارة الرسمية لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف: "وقد اطلعنا في هذا المركز بمعية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد على مستقبل هذه المدينة الواعدة والمشاريع الاقتصادية والإستثمارية والسياحية التي سيشتمل عليها المشروع بمشيئة الله تعالى".

وتابع: "راجين أن تكلل الجهود بالتوفيق والسداد لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة في المملكة لإنشاء هذه المدينة التي بعون الله سيكون لها مكانة اقتصادية على مستوى العالم كما هو مخطط لها".

وكان سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، صحب أمس الأحد، سُلطان عمان، في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

 

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المملكة
عمان
سلطان عمان
مركز نيوم

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 167
منذ يوم
ماشا الله على الخط
قرم
قرم عدد التعليقات : 179
منذ يوم
ماشاء الله .
فعلن خط سلطان دوله.

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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