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البروفيسورة غادة المطيري بالمرتبة الثامنة ضمن قائمة المهندسات الأكثر تأثيرًا في العالم

منذ يوم
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البروفيسورة غادة المطيري بالمرتبة الثامنة ضمن قائمة المهندسات الأكثر تأثيرًا في العالم

عادل الحربي (صدى):
احتلت البروفيسورة السعودية غادة المطيري، المرتبة الثامنة ضمن قائمة المهندسات الأكثر تأثيرا في العالم، وذلك وفقا لقائمة "أكاديميا إنفلونس"، الجديدة والتي تحدد المهندسات الأكثر تأثيرًا في العالم.

وضمت القائمة 35 امرأة كان لهن أكبر تأثير في الهندسة، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للمرأة في الهندسة لعام 2021، الذي تنظمه جمعية الهندسة النسائية.

وغادة المطيري هي أستاذ الكيمياء الصيدلية وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو، ووالمدير العام لمركز التميز في طب النانو والهندسة في معهد هندسة الطب في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو.

تخرجت من كلية أوتشيدنتال مع درجة البكالوريوس في الكيمياء في عام 2000، وحصلت على الدكتوراه في كيمياء المواد من جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد، وأكملت دراستها ما بعد الدكتوراه في الكيمياء والهندسة الكيميائية في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، من 2005 إلى 2008.

وحققت المطيري العديد من النجاحات، ونالت جوائز بارزة مثل جائزة الابتكارات الجديدة لمدير المعاهد الوطنية للصحة في عام 2009، جائزة الإبداع العلمي من منظمة “HEN” لدعم البحث العلمي في أميركا في 2013.

المملكة
جامعة كاليفورنيا
غادة المطيري
المهندسات الأكثر تأثيرًا

التعليقات

شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 641
منذ يوم
أجمل شي اذا كانت الوحده تبي وانت تبي وتلاقيتم وشغل حامي حامي
الملل
الملل عدد التعليقات : 24
منذ يوم
قويه تاثيرا علي العالم
شي عجيب وغريب وكذبه لازم نصدقها
احمد
احمد عدد التعليقات : 641
منذ يوم
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14688
منذ يوم
مهنة ومهارة
فاعل خير
فاعل خير عدد التعليقات : 61
منذ يوم
كذبةلاتصدق مسكينة نزعواحجابها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130593
منذ يوم
موفقه خير ..

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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