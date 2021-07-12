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اليوم.. اقتران سماوي ثلاثي بين "القمر والزهرة والمريخ" في سماء المملكة

منذ يوم
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اليوم.. اقتران سماوي ثلاثي بين "القمر والزهرة والمريخ" في سماء المملكة

نايف السالم (صدى):
يقترن هلال القمر والزهرة والمريخ، اليوم الأثنين، بداية الليل أثناء الغسق، في اقتران ثلاثي لهذه الأجسام السماوية ، يمكن مشاهدته بالعين المجردة في سماء المملكة والوطن العربي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن هذا الاقتران هو الأول من ثلاث حالات اقتران بين كوكب الزهرة والمريخ خلال ثمانية أشهر فقط، مع تكرار مشاهد مماثلة في كل من 12 فبراير و 12 مارس 2022 م.

وأشار إلى أن حالات الاقتران ليست نادرة ولكنها لا تتجمع في العادة بشكل ثلاثي، حيث القمر ألمع الأجسام في سماء الليل، وقربه سيظهر كوكب الزهرة بلونه الفضي الساطع والمريخ بلونه الأحمر البرتقالي الخافت ما ستشكل صورة مثيرة للاهتمام في السماء.

وأفاد أن تسمية "الاقتران" تطلق على اثنين أو أكثر من الأجسام السماوية القريبة من بعضها البعض ظاهريا، في سماء الليل، لافتاً الانتباه إلى أن أكثر حالات الاقتران شيوعًا هي للقمر سواء في المساء أو الفجر، جنبًا إلى جنب مع أي من الكواكب البراقة والنجوم الساطعة أو حتى بين الكواكب نفسها.

وأضاف أبو زاهرة أن بعض حالات الاقتران تشتمل على أكثر من جسمين، كما هو الحال عندما يكون هناك كوكبان مقترنان مع القمر، كما سيحدث مساء يوم غد الاثنين، وهناك أوقات يكون الاقتران بين جسمين بمسافة ظاهرية قريبة جدا، بحيث يظهران في نفس مجال رؤية التلسكوب، مبينا أن الوقت الأمثل للقيام بالتقاط الصور لهذا الحدث الملفت للأنظار هو بعد حوالي 30 دقيقة من غروب الشمس ، لهذا الاقتران الثلاثي الذي يعد من حالات الاقتران الرائعة هذا العام ومن السهل توثيقه.

المملكة
المريخ
سماء المملكة
القمر
الزهرة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ يوم
يا سلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81317
منذ يوم
سبحانك يارب العالمين

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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