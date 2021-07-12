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العمري: نمو سنوي "غير مسبوق" لأسعار الأراضي في  أحياء 14 مدينة بالمملكة 

منذ 19 ساعة
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العمري: نمو سنوي "غير مسبوق" لأسعار الأراضي في  أحياء 14 مدينة بالمملكة 

الرياض (صدى):
تحدث الخبير العقاري عبد الحميد العمري عن النمو السنوي غير المسبوق لأسعار الأراضي في أغلب أحياء 14 مدينة في المملكة.

وقال عبد الحميد العمري:"نمو سنوي قياسي وغير مسبوق لأسعار الأراضي في أغلب أحياء 14 مدينة في المملكة بنهاية الربع الثاني 2021م، تجاوز الـ100% في عديد من الأحياء؛ بالذات تلك التي تقع في المدن الرئيسة، بدفع رئيس من النمو الكبير لقروض العقار وتوقف رسوم الأراضي عند المرحلة الأولى للعام السادس على التوالي".

 

وأشار:"ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح للأفراد، وتم ضخّهُ في السوق العقارية من بداية 2019 حتى مايو 2021 إلى نحو 292 مليار ريال، ويُتوقع بوتيرته الراهنة أن يصل حجمه بحلول نهاية 2021 بين 393 إلى 400 مليار ريال مرفق التغيرات السنوية لأسعار الأحياء في مكة والمدينة وأبها وخميس مشيط.. قابل تصاعد موجة القروض العقارية خلال العامين والنصف الماضيين، توقف تنفيذ نظام الرسوم على الأراضي البيضاء عند مرحلته الأولى طوال 5 سنوات مضت، ودخلت هذا الشهر عامها السادس على التوالي".

وأوضح:"مرفق التغيرات السنوية لأسعار الأحياء في حائل والطائف وبريدة وعنيزة وجيزان وتبوك، فترتبط زيادة القروض العقارية بزيادة قوة الطلب (دعم للأسعار) بينما ترتبط رسوم الأراضي بالضغط على ملاك الأراضي لزيادة العرض (ضغط على الأسعار) !! وقياسا على زيادة الأولى (القروض) وتأخّر الثانية (الرسوم) كانت النتيجة الفعلية ما حدث ويحدث الآن في السوق؛ أن الأسعار اندفعت نحو الارتفاع".

ولفت:"تثبت التطورات الراهنة (الارتفاعات القياسية غير المسبوقة) الآن بالسوق العقارية أن الحاجة القصوى لاستكمال جميع المراحل التنفيذية الثلاث لرسوم الأراضي البيضاء والبدء بتنفيذها بأسرع وقت أمام اكتساح التضخم للأسعار قد أصبح قائما بما لا يدع مجالا للشك أو التردد أو سنشهد تضخم أكبر وأكبر".

وتابع:"ستلاحظ هنا؛ أنّه كلما ارتفعت الأسعار كلما ارتفع حجم التمويل اللازم للشراء، خلال الفترة 2016-2019 حينما كانت الأسعار تتراجع كان متوسط التمويل اللازم للفرد يتراجع، ثم بعد عودة الأسعار للارتفاع خلال 2019-2021 ارتفع معها متوسط التمويل العقاري اللازم للفرد المقترض".

 

التمويل العقاري
العقار
أسعار
الأراضي
السوق العقارية
عبدالحميد العميري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14606
منذ 19 ساعة
فعلاً اشتريت أرض ب٧٠٠ ألف قبل ٤ سنوات فقط الآن سعرها مليون
عدنان
عدنان عدد التعليقات : 5
منذ 17 ساعة
رسوم الاراضي ماتفيدني بشي
انا اشوف الحل مخططات منح وبنيه تحتيه متكامله وناخذ عليها قرض ونبني انتهت المشكله بس حل بسيط ارض وقرض أرض وقرض أرض وقرض أرض وقرض أرض وقرض........
علي السليمان
علي السليمان عدد التعليقات : 1
منذ 17 ساعة
وصف عبدالحميد العمري بالخبير العقاري غير صحيح فجميع توقعاته بانهيار اسعار العقار كانت فقط امنيات شخصيه غير مبنية على معرفة بالاسواق واعتقد انه مطالب بإعتذار لمن غرر بهم ونصحهم بتأجيل الشراء ووجدوا الاسعار الآن قد تضاعفت
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2683
منذ 8 ساعات
للأسف أكثر من سنين الحال على ماهو عليه لاحلول ولا حسيب و لارقيب
الواحد الأن لو يبغى يشتري أرض مايقدر وإذا أشترى أنسى يعمر
الله يصلح الحال وحسبنا الله ونعم الوكيل
يوسف المهيد ـ ابو صالح
يوسف المهيد ـ ابو صالح عدد التعليقات : 39
منذ 7 ساعات
كنت اضن انه خبير بالفعل
ولكن بالواقع كل توقعاته غير صحيحة وابرزها عندما قال قبل سنوات لا أحد يشتري أرض والامور في طريقها للانهيار .
الان الاسعار ارتفعت بنسبة كبيرة جداً ، واللي سمع كلامه عض اصابع الندم ، فعلى أي اساس يسمى خبير عقاري .
احمد
احمد عدد التعليقات : 21
منذ 6 ساعات
سعر الأراضي مولعة ويحددها الموقع فحي الشاطئ في جدة سعر المتر للسكني وصل 7 الاف ريال والمحمدية 6 الاف وابحر 4 آلاف.. بشكل عام هناك شح في المعروض الجيد للسكن كموقع اما الأطراف والبعيد وبدون خدمات فقد تصل الى 1500 للمتر
العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3771
منذ 4 ساعات
قبل عشر سنوات كان العقاريون يتنبئون بأن الأراضي والعقار سترخص وهاهي غلت
كذا غلت المواد التموسنسة وأسعار السيارات والصناعات كل شي غلي وكل وعد بخفض الأسعار أو نفي لغلاء الأسعار بان خلافه
العالم يسير نحو الغلاء وعدم تمكن الانسان من تلبية حاجاته
الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1906
منذ 10 دقائق
والله لو شريت ارض ماقدرت ابني بنموت واحنا نحلم

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