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بالفيديو .. حالات تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في "النفقة"

منذ يومين
15992
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بالفيديو .. حالات تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في "النفقة"

علي القحطاني (صدى):
أوضح المحامي والمستشار القانوني، محمد الوهيبي، الأشياء التي تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في "النفقة" بمشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد.

وذكر أن المادة 57 تنص على أن حق الزوجة في النفقة يسقط إذا منعت نفسها على الزوج، وهو ما يتطلب إثبات على صحة ذلك، وذلك بحسب حديثه في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية.

وأشار إلى أنه من بين الوسائل التي يلجأ إليه الزوج لإثبات أن الزوجة منعت نفسها عنه شهادة وسيط من الأهل أو من خلال تقارير طبية.

وأشار إلى أن الحالات الأخرى التي تؤدي لإسقاط حق الزوجة في النفقة إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال لمنزل الزوجية أو امتنعت عن المبيت فيه دون عذر شرعي.

محامي
مستشار قانوني
النفقة
سقوط النفقة

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 165
منذ يومين
للمعلومية
وجوب نفقة الزوجة على الزوج هذا في المجتمعات التي لايوجد عندها مساواة بين الرجل والمراة
Mohamed
Mohamed عدد التعليقات : 27
منذ يومين
الأشياء هذي كيف أثبتها هههههه
احمد
احمد عدد التعليقات : 641
منذ يوم
كيف تثبيتها... يارجال الشيطان بنفسه حاير من هذي الاشتراطات
ا
ا عدد التعليقات : 89
منذ يوم
يدورون اي شي لصالحها لو يعدلون ويبدلون
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 47
منذ يوم
دام الزوجة على ذمة الرجل فهو ملزم بنفقتها
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 47
منذ يوم
دام الزوجة على ذمة الرجل فهو ملزم بنفقتها
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9499
منذ يوم
مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد**!!!

أذا كان يخالف شرع الله غير مقبول **!!!
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7059
منذ يوم
هالحين يمكن ٨٥%بالمئة من النساء بالمملكه ثريات واكثرهن يعملن في وظائف يعني هي اصلاً مو بحاجة إلى نفقة الزوج؟
محمد
محمد عدد التعليقات : 4
منذ ساعتين
بالعكس من اهم واحلي القرارت ...اذا مافيه سبب شرعي للانفصال ...شرط يحافظ علي الاسره والمتسبب يتحمل المسووليه
محمد
محمد عدد التعليقات : 4
منذ ساعتين
بالعكس من اهم واحلي القرارت ...اذا مافيه سبب شرعي للانفصال ...شرط يحافظ علي الاسره والمتسبب يتحمل المسووليه
محمد
محمد عدد التعليقات : 4
منذ ساعتين
بالعكس من اهم واحلي القرارت ...اذا مافيه سبب شرعي للانفصال ...شرط يحافظ علي الاسره والمتسبب يتحمل المسووليه
محمد
محمد عدد التعليقات : 4
منذ ساعتين
بالعكس من اهم واحلي القرارت ...اذا مافيه سبب شرعي للانفصال ...شرط يحافظ علي الاسره والمتسبب يتحمل المسووليه

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أحدث التعليقات

زائر
ههههههههههههههههههههههه والله مسخرة ومهزلة ونكته الموسم
بلبل البحر
الفراغ يعمل أكثر من كذا..
الاحساء
ممكن تكون المسافة من نقطة حرض بالاحساء 800 ولكن من الرياض لعمان ممكن بتكون المسافة 1200 كيلو
أحمد يحيى أحمد علوان
الله يوفقه
برنس
الاتجاه نحو الطريق المنحدره

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