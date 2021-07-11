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التعليم تدعو الراغبين في تدريس تخصصات أخرى للتسجيل في مشروع المسارات التطويرية

منذ يومين
33473
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التعليم تدعو الراغبين في تدريس تخصصات أخرى للتسجيل في مشروع المسارات التطويرية

الرياض (صدى):
دعت وزارة التعليم، المعلمين والمعلمات من لديهم رغبة في تدريس تخصصات أخرى للتسجيل في مشروع المسارات التطويرية، بحسب "الميدان التعليمي".

وكانت وزارة التعليم، وجهت بتنفيذ مشروع المسارات التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية عبر مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية لتطوير المعلمين وقدراتهم ومهاراتهم المهنية والتعليمية لمعالجة وضع التخصصات والمراحل المتقاربة، على أن تنطلق هذه البرامج الأحد 15/ 12/ 1442.

وحددت آلية التسجيل واختيار البرامج، تمثلت في التسجيل عبر منصة التدريب بدءا من 4 حتی 14/ 12/ 1442، وإرسال دعوة للفئة المستهدفة بالتسجيل، وتأكيد حضور برامج المسارات التطويرية عبر رسالة (sms البريد الإلكتروني)، على أن تبدأ برامج المسارات التطويرية بتاريخ 10/ 12 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

 

المعلمين
المعلمات
وزارة التعليم
تخصصات
التسجيل  المسارات التطويرية

التعليقات

عفاف حسن علي عبدالله
عفاف حسن علي عبدالله عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ارغب
لطيفه
لطيفه عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كيف اسجل بالدوره
مريم السليم
مريم السليم عدد التعليقات : 1
منذ يومين
ارغب بالتسجيل
Shouq
Shouq عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كيف نسجل
امل
امل عدد التعليقات : 1
منذ يومين
وين التسجيل
حصه
حصه عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كيف اسجل؟
ريم
ريم عدد التعليقات : 1
منذ يومين
ارغب بالتسجيل
غ
غ عدد التعليقات : 2
منذ يومين
كيف التسجيل
غ
غ عدد التعليقات : 2
منذ يومين
كيف التسجيل
سارة فهد الديباني
سارة فهد الديباني عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ارغب بالتسجيل
سارة فهد الديباني
سارة فهد الديباني عدد التعليقات : 2
منذ يومين
كيف طريقة التسجيل
تركيه
تركيه عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كيف طريقة التسجيل
هديه العنزي
هديه العنزي عدد التعليقات : 1
منذ يومين
ارغب بالتسجيل
وفاء القحطاني
وفاء القحطاني عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كيف اسجل
مريم
مريم عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كيف طريقه التسجيل أرغب
فاطمة الزهراء
فاطمة الزهراء عدد التعليقات : 1
منذ يومين
أغلق رابط التسجيل في الدورات
نسرين الشعلان
نسرين الشعلان عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كيف طريقة التسجيل ؟ .. ارغب بالتسجيل
حنان يوسف الفرج
حنان يوسف الفرج عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كيف يمكنني التسجيل ؟؟
مرفت
مرفت عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كيف يتم التسجيل والتواريخ تختلف
تركيه
تركيه عدد التعليقات : 1
منذ يومين
ارغب بالتسجيل 😞
شذى الهاملي
شذى الهاملي عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كيف اسجل ؟
وين الموقع او الايميل ؟؟
وكيف تبدا من ١٠/١٢ يعني يوم العيد ؟
نوره العيبان
نوره العيبان عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كيف اقدر اسجل
بسوووم
بسوووم عدد التعليقات : 2
منذ يومين
كيف نسجل وكيف الدورات يوم العيد فهمونااااا
فوزيه مستور الهذاي
فوزيه مستور الهذاي عدد التعليقات : 7
منذ يومين
أرغب في التسجيل ارسلوا رابط التسجيل
نوال الغامدي
نوال الغامدي عدد التعليقات : 9
منذ يومين
كيفية التسجيل ومتى

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب مبروك
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يبدو انها مختله عقليا

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