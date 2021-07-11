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صورة..ولي العهد وسلطان عمان خلال متابعتهما نهائي يورو 2020

منذ 7 ساعات
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صورة..ولي العهد وسلطان عمان خلال متابعتهما نهائي يورو 2020

الرياض (صدى):
تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، بين إيطاليا وإنجلترا.

ووثقت صورة لحظة متابعة ولي العهد وسلطان عمان للمباراة، التي توج فيها منتخب إيطاليا بطلاً لكأس الأمم الأوروبية 2020 للمرة الثانية في تاريخه.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، استقبل أمس الأحد، في قصر نيوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وعُقد بحضور ولي العهد جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين.

المملكة
ولي العهد
سلطان عمان
يورو 2020

التعليقات

ربيعان الربيعان
ربيعان الربيعان عدد التعليقات : 295
منذ 7 ساعات
الريموت مع من
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14594
منذ 3 ساعات
منزل أنيق وذوق رفيع
محمد
محمد عدد التعليقات : 2
منذ ساعتين
ماشاء الله تبارك الله منزل مريح وفاخر جداً وجميل جداً ويبعث بالطمائنينه ذووق عالي الله يرزقنا
قرم
قرم عدد التعليقات : 170
منذ 7 دقائق
ههههههههههه
قال منزل قال
هذا قصر يا بخش

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهما إن كانا مسلمين ، ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
قرم
نفس الشي والله يا بو محمد. شكله من نفس صحيفة صدى الموقره.
قرم
ههههههههههه قال منزل قال هذا قصر يا بخش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
محمد
الله وحده اعلم من نية كلامك

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