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بالفيديو .. ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي

منذ يوم
13742
بالفيديو .. ولي العهد يصحب سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي

الرياض (صدى):
صحب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، سُلطان عُمان، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

كما اطلع سُلطان عُمان خلال جولته بالمعرض على مستجدات المشاريع الكبرى الأخرى وهي العلا والقدية وآمالا والبحر الأحمر.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل اليوم، في قصر نيوم، السلطان هيثم بن طارق، حيث أجرى معه جلسة مباحثات رسمية.

وشهدت الجلسة الرسمية استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

 

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خادم الحرمين الشريفين
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
سلطان عمان
نيوم
السلطان هيثم بن طارق
قصر نيوم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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