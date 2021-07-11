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الصحة توجه نصيحة لمرضى الضغط المرتفع للحماية من خطر كورونا 

منذ يوم
1936
الصحة توجه نصيحة لمرضى الضغط المرتفع للحماية من خطر كورونا 

أميرة خالد (صدى):
ردت وزارة الصحة على سؤال أحد متابعيها الذي يعاني من ضغط الدم المرتفع، حيث قال:"أعاني من ضغط الدم العالي، ما الذي يجب علي فعله لتقليل الإصابة والتأثر بأعراض فيروس كورونا الخطير!".

وقالت وزارة الصحة:"إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن أهم خطوة يمكنك اتخاذها هي التحكم فيه، اتبع خطة العلاج التي وضعتها مع طبيبك لحماية نفسك من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم".

وأشارت:"الالتزام بتناول الأدوية وتغيير نمط الحياة يمنع أو يقلل المشكلات الصحية التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم".

وتابعت:"خذ اللقاح لحمايتك من الإصابة الشديدة والمضاعفات الخطيرة".

 

 

وزارة الصحة
فيروس كورونا
الأدوية
ضغط الدم
لقاح كورونا
المضاعفات

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أحدث التعليقات

ناجح بن إحم إحم
الله يرحم الملك سعود أسس الانديه الرياضيه
محمد
ليه كدا كفى الله الشر أيه أنتوا مابتحبوش بعضز ياخوفي من اللي جاي نبئا نشوف
ابو علي
يا جماعه يبغون يرقعون لها هذا زمنهم ما احد يحاسبهم اما الرجل يلعنون سابع جده
4lovex2
فيه فكره أفضل أن إلي يوقف سيارته تحت الشمس الأفضل انه يفتح النافذه مقدار ظفر الاصبع من جهة السائق ونفس الطريقة على جهة المعاون...
4lovex2
سفيهه ههههههههههه😹😭 من يسافر بالبس ذا رايحة لبارتي ولا ايش🦧

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