الصحة توجه نصيحة لمرضى الضغط المرتفع للحماية من خطر كورونا 

أميرة خالد (صدى):
ردت وزارة الصحة على سؤال أحد متابعيها الذي يعاني من ضغط الدم المرتفع، حيث قال:"أعاني من ضغط الدم العالي، ما الذي يجب علي فعله لتقليل الإصابة والتأثر بأعراض فيروس كورونا الخطير!".
وقالت وزارة الصحة:"إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن أهم خطوة يمكنك اتخاذها هي التحكم فيه، اتبع خطة العلاج التي وضعتها مع طبيبك لحماية نفسك من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم".
وأشارت:"الالتزام بتناول الأدوية وتغيير نمط الحياة يمنع أو يقلل المشكلات الصحية التي يمكن أن يسببها ارتفاع ضغط الدم".
وتابعت:"خذ اللقاح لحمايتك من الإصابة الشديدة والمضاعفات الخطيرة".