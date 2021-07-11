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بالفيديو .. خطة مرتقبة لـ "الحياة الفطرية" لمكافحة قرود البابون بعسير ومكة المكرمة

منذ 9 ساعات
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بالفيديو .. خطة مرتقبة لـ "الحياة الفطرية" لمكافحة قرود البابون بعسير ومكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
يعتزم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حل مشكلة زيادة أعداد قرود البابون في منطقة عسير ومكة المكرمة، وجنوب غرب المملكة.

وسيقوم المركز بتحديث البيانات فيما يخص هذه المشكلة في المملكة ومعالجتها ، فيما فسر المركز سبب زيادة أعداد القرود في منطقة عسير، وجنوب غرب المملكة، إلى الصيد الجائر للمفترسات، وذلك بحسب برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأسفر استهداف الإنسان للمفترسات الطبيعية التي تتحكم في أعداد القرود عن كثرة عددها في المملكة، فيما دعا المركز المواطنين إلى التوقف عن تغذية القرود في الطرق والأماكن العامة، بجانب عدم إلقاء القمامة التي تحتوي على أغذية لأنها تجذب القرود إلى المناطق السكنية، بجانب الامتناع عن الصيد الجائر للمفترسات.

الجدير بالذكر أن المركز سيطرح قبل نهاية العام الجاري استراتيجية للمحافظة على الطيور المتوطنة في جنوب غرب المملكة، منها "العقعق العسيري" الذي يعيش فقط في عسير وتحديدًا بمحمية "ريدة" التي تضم أكثر من 330 نوع من النباتات البرية، وكل المفترسات القديمة مثل النمر العربي، والذئب العربي، و98 نوع من الطيور البرية.

 

مكة
مكة المكرمة
عسير
قرود
نباتات برية
قرود البابون

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81252
منذ 8 ساعات
يعني كيف يعني بتسممونها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14594
منذ 5 ساعات
بيصدروها للخارج
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 703
منذ 17 دقيقة
بسيطة عطوهم اكل لذيذ ولكن يوقف الأنجاب كذا احسن تفتكون من منظمة حقوق الحيوانات والمنظمة هم فعلاً حيوانات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمهما إن كانا مسلمين ، ويحسن عزاء من فقدهما .. آمين ..
قرم
نفس الشي والله يا بو محمد. شكله من نفس صحيفة صدى الموقره.
قرم
ههههههههههه قال منزل قال هذا قصر يا بخش
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
محمد
الله وحده اعلم من نية كلامك

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